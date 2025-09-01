Пегула — об общении с Дрейпером: у него очень сухое, британское чувство юмора

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала об опыте общения с британским теннисистом Джеком Дрейпером. Американка принимала участие с Дрейпером в миксте на US Open – 2025. Пара дошла до полуфинала турнира, уступив польско-датскому дуэту Ига Швёнтек/Каспер Рууд (5:3, 3:5, 0:1 (8:10)).

«На самом деле мы почти не знали друг друга, но мы очень хорошо поладили. У него очень сухое, британское чувство юмора, и у меня тоже такое. Так что я не знаю почему, но, думаю, именно поэтому мы быстро нашли общий язык, всего за пару дней. И было очень интересно познакомиться с ним и его командой. Я тогда сказала: «Теперь я состою в «Команде Дрейпера». Было очень весело», – сказала Пегула в интервью Sky Sports.

Джек Дрейпер завершил своё выступление в одиночном разряде US Open – 2025, снявшись с матча второго круга из-за травмы руки. Джессика Пегула продолжает выступать в женском одиночном турнире. В четвертьфинале турнира она сыграет с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой.