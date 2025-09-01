Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это будет великая битва». Соболенко — о матче между Осакой и Гауфф на US Open — 2025

«Это будет великая битва». Соболенко — о матче между Осакой и Гауфф на US Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, планирует ли она смотреть матч 1/8 финала между американской теннисисткой Кори Гауфф и японкой Наоми Осакой.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 20:30 МСК
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Очевидно, теннис всегда рядом, даже если просто фоном. Иногда мне нравится смотреть матчи, не буду отрицать, хотя бы для того, чтобы немного проанализировать, что делают мои соперницы. Конечно, я не смотрю всё подряд, но кое-что выбираю, чтобы быть в курсе событий турнира.

Безусловно, я посмотрю матч между Кори и Наоми, мне очень интересно увидеть, какой уровень игры они покажут. Уверена, что это будет великая битва. Да, я с нетерпением жду этот матч», – приводит слова Соболенко с послематчевой конференции Punto De Break.

Материалы по теме
Соболенко останется первой ракеткой. А обидчица Мирры упустила 8 матчболов на US Open
Соболенко останется первой ракеткой. А обидчица Мирры упустила 8 матчболов на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android