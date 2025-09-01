«Это будет великая битва». Соболенко — о матче между Осакой и Гауфф на US Open — 2025

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, планирует ли она смотреть матч 1/8 финала между американской теннисисткой Кори Гауфф и японкой Наоми Осакой.
|1
|2
|3
|
|
«Очевидно, теннис всегда рядом, даже если просто фоном. Иногда мне нравится смотреть матчи, не буду отрицать, хотя бы для того, чтобы немного проанализировать, что делают мои соперницы. Конечно, я не смотрю всё подряд, но кое-что выбираю, чтобы быть в курсе событий турнира.
Безусловно, я посмотрю матч между Кори и Наоми, мне очень интересно увидеть, какой уровень игры они покажут. Уверена, что это будет великая битва. Да, я с нетерпением жду этот матч», – приводит слова Соболенко с послематчевой конференции Punto De Break.
- 1 сентября 2025
-
14:20
-
14:07
-
13:43
-
13:22
-
13:17
-
13:06
-
13:02
-
12:42
-
12:20
-
11:51
-
11:22
-
11:04
-
10:40
-
10:37
-
10:30
-
10:28
-
10:14
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
08:42
-
08:31
-
08:30
-
06:47
-
06:33
-
06:29
-
06:25
-
05:35
-
04:50
-
04:43
-
04:33
-
04:30
-
04:08
-
03:46
-
03:34