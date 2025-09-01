«Это будет великая битва». Соболенко — о матче между Осакой и Гауфф на US Open — 2025

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, планирует ли она смотреть матч 1/8 финала между американской теннисисткой Кори Гауфф и японкой Наоми Осакой.

«Очевидно, теннис всегда рядом, даже если просто фоном. Иногда мне нравится смотреть матчи, не буду отрицать, хотя бы для того, чтобы немного проанализировать, что делают мои соперницы. Конечно, я не смотрю всё подряд, но кое-что выбираю, чтобы быть в курсе событий турнира.

Безусловно, я посмотрю матч между Кори и Наоми, мне очень интересно увидеть, какой уровень игры они покажут. Уверена, что это будет великая битва. Да, я с нетерпением жду этот матч», – приводит слова Соболенко с послематчевой конференции Punto De Break.