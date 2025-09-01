Скидки
Навратилова назвала элемент игры Алькараса, который она считает уникальным

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова рассказала, какой элемент в игре испанца Карлоса Алькараса она считает уникальным.

«Комбинация вращений, скорости и умения сбавлять темп, удар с лобом после дропшота — и он отправляет мяч прямо над головой Риндеркнеша, идеально на линию задней части корта. Тонкость касания, которую он демонстрирует, в сочетании с силой, которой он обладает — такого никто не имеет.

Думаю, это можно развивать, но независимо от того, как ты учишь кого-то — например, так же, как ты учишь Карлоса — у них этого просто нет. У него есть эта маленькая, но решающая искра», – приводит слова Навратиловой The tennis Gazette.

