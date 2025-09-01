Фриц — о предстоящем матче с Джоковичем: он играет против меня почти всегда одинаково
Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open – 2025, в котором он сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
US Open (м). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Думаю, я могу показать против него гораздо более высокий уровень, чем показывал раньше. Что касается игры против меня, у него никогда не было причин что-то менять или корректировать стратегию, потому что всё всегда складывалось в его пользу.
Есть соперники, с которыми я много играл за эти годы, и у нас были качели: то я выигрывал, то проигрывал. Мы вносили много изменений в тактику, подстраивались друг под друга. А с Новаком всё было в одну сторону. У меня ощущение, что он играет против меня почти всегда одинаково», – сказал Фриц на пресс-конференции US Open.
