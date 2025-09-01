Фриц — о предстоящем матче с Джоковичем: он играет против меня почти всегда одинаково

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open – 2025, в котором он сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Думаю, я могу показать против него гораздо более высокий уровень, чем показывал раньше. Что касается игры против меня, у него никогда не было причин что-то менять или корректировать стратегию, потому что всё всегда складывалось в его пользу.

Есть соперники, с которыми я много играл за эти годы, и у нас были качели: то я выигрывал, то проигрывал. Мы вносили много изменений в тактику, подстраивались друг под друга. А с Новаком всё было в одну сторону. У меня ощущение, что он играет против меня почти всегда одинаково», – сказал Фриц на пресс-конференции US Open.