Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фриц — о предстоящем матче с Джоковичем: он играет против меня почти всегда одинаково

Фриц — о предстоящем матче с Джоковичем: он играет против меня почти всегда одинаково
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open – 2025, в котором он сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

US Open (м). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Думаю, я могу показать против него гораздо более высокий уровень, чем показывал раньше. Что касается игры против меня, у него никогда не было причин что-то менять или корректировать стратегию, потому что всё всегда складывалось в его пользу.

Есть соперники, с которыми я много играл за эти годы, и у нас были качели: то я выигрывал, то проигрывал. Мы вносили много изменений в тактику, подстраивались друг под друга. А с Новаком всё было в одну сторону. У меня ощущение, что он играет против меня почти всегда одинаково», – сказал Фриц на пресс-конференции US Open.

Материалы по теме
«Предпочёл бы играть вечером». Джокович — о предстоящем матче с Тейлором Фрицем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android