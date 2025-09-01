Алькарас — о матче с Риндеркнешем: использовал немногочисленные шансы, которые он давал

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ощущениями после победы в матче четвёртого круга US Open – 2025 над французским теннисистом Артуром Риндеркнешем со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.
«В начале первого сета мы играли плотно. Брейк-пойнтов в первом сете не было, но это не означало, что мы хорошо подавали, потому что процент был очень плохим у обоих. Я просто нашёл хороший ритм, удачную позицию для приёма… Я пытался использовать те немногочисленные шансы, которые он мне давал, но их было совсем немного», – приводит слова Алькараса пресс-служба АТР.
За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Карлос Алькарас поспорит с 21-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой.
