Алькарас — о матче с Риндеркнешем: использовал немногочисленные шансы, которые он давал

Алькарас — о матче с Риндеркнешем: использовал немногочисленные шансы, которые он давал
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ощущениями после победы в матче четвёртого круга US Open – 2025 над французским теннисистом Артуром Риндеркнешем со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.

US Open (м). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 20:45 МСК
Артур Риндеркнеш
82
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		3 4
7 7 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«В начале первого сета мы играли плотно. Брейк-пойнтов в первом сете не было, но это не означало, что мы хорошо подавали, потому что процент был очень плохим у обоих. Я просто нашёл хороший ритм, удачную позицию для приёма… Я пытался использовать те немногочисленные шансы, которые он мне давал, но их было совсем немного», – приводит слова Алькараса пресс-служба АТР.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Карлос Алькарас поспорит с 21-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой.

Карлос Алькарас — самый молодой игрок, вышедший в 13 четвертьфиналов на ТБШ
