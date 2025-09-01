Алькарас сравнил соперничество с Синнером с противостоянием «Большой тройки»

Испанский теннисист Карлос Алькарас считает, что его соперничество с действующей первой ракеткой мира Янником Синнером сопоставимо с битвой «Большой тройки», в которую включают испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

— Ты являешься частью знаменитого соперничества с Янником Синнером и сам вырос, наблюдая за сражением «Большой тройки». Что делает эту борьбу зрелищной для тебя?

— Конечно, зрелищной эту гонку делают сами матчи. Это в первую очередь, а также то, в каких раундах мы будем играть друг с другом. Я имею в виду, то, за что мы играем. Думаю, эти вещи и являются частью хорошей конкуренции.

Мы с Синнером сейчас боремся за первое место в рейтинге, за победы в «Шлемах». Мы сыграли в двух финалах «Большого шлема» в этом году и в финалах «тысячников». Мы боремся за важные составляющие тенниса, и я думаю, это крутая борьба. Таким образом мы формируем наше соперничество, как делала «Большая тройка». Они играли в финалах «Большого шлема» и долгое время делили между собой первую строку в рейтинге, – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции US Open.

Алькарасу 22 года, он принимает участие в US Open в статусе второй ракетки мира. В четвертьфинале турнира испанский теннисист встретится с чехом Иржи Легечкой.