Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас сравнил соперничество с Синнером с противостоянием «Большой тройки»

Алькарас сравнил соперничество с Синнером с противостоянием «Большой тройки»
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас считает, что его соперничество с действующей первой ракеткой мира Янником Синнером сопоставимо с битвой «Большой тройки», в которую включают испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

— Ты являешься частью знаменитого соперничества с Янником Синнером и сам вырос, наблюдая за сражением «Большой тройки». Что делает эту борьбу зрелищной для тебя?
— Конечно, зрелищной эту гонку делают сами матчи. Это в первую очередь, а также то, в каких раундах мы будем играть друг с другом. Я имею в виду, то, за что мы играем. Думаю, эти вещи и являются частью хорошей конкуренции.

Мы с Синнером сейчас боремся за первое место в рейтинге, за победы в «Шлемах». Мы сыграли в двух финалах «Большого шлема» в этом году и в финалах «тысячников». Мы боремся за важные составляющие тенниса, и я думаю, это крутая борьба. Таким образом мы формируем наше соперничество, как делала «Большая тройка». Они играли в финалах «Большого шлема» и долгое время делили между собой первую строку в рейтинге, – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции US Open.

Алькарасу 22 года, он принимает участие в US Open в статусе второй ракетки мира. В четвертьфинале турнира испанский теннисист встретится с чехом Иржи Легечкой.

Материалы по теме
Алькарас — о необычных ударах: если появляется возможность, то пробую. Людям нравится
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android