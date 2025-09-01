Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — о предстоящем матче с Легечкой: мне всегда тяжело играть против него

Алькарас — о предстоящем матче с Легечкой: мне всегда тяжело играть против него
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open – 2025, в котором ему предстоит сыграть с чешским теннисистом Иржи Легечкой.

US Open (м). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Иржи Легечка
21
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Он действительно очень-очень сложный соперник. Стиль у него примерно такой же, как у Артура Риндеркнеша: стабильность, мощные удары, сильная подача. Да, мне всегда тяжело играть против него. В этом нет никаких сомнений.

Будет интересный поединок. Мы уже несколько раз встречались в этом году: я выиграл один, он выиграл один. Так что мне нужно посмотреть, что я делал хорошо, а что плохо в тех матчах, чтобы быть готовым и действовать идеально в четвертьфинале», – сказал Алькарас на пресс-конференции после встречи четвёртого круга US Open.

В рамках АТР-тура Алькарас и Легечка провели три матча. В двух из них победу праздновал Алькарас. В текущем теннисном сезоне теннисисты встречались дважды – каждый из спортсменов одержал по одной победе.

Материалы по теме
Алькарас сравнил соперничество с Синнером с противостоянием «Большой тройки»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android