Алькарас — о предстоящем матче с Легечкой: мне всегда тяжело играть против него

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open – 2025, в котором ему предстоит сыграть с чешским теннисистом Иржи Легечкой.

«Он действительно очень-очень сложный соперник. Стиль у него примерно такой же, как у Артура Риндеркнеша: стабильность, мощные удары, сильная подача. Да, мне всегда тяжело играть против него. В этом нет никаких сомнений.

Будет интересный поединок. Мы уже несколько раз встречались в этом году: я выиграл один, он выиграл один. Так что мне нужно посмотреть, что я делал хорошо, а что плохо в тех матчах, чтобы быть готовым и действовать идеально в четвертьфинале», – сказал Алькарас на пресс-конференции после встречи четвёртого круга US Open.

В рамках АТР-тура Алькарас и Легечка провели три матча. В двух из них победу праздновал Алькарас. В текущем теннисном сезоне теннисисты встречались дважды – каждый из спортсменов одержал по одной победе.