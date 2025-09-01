Скидки
Теннис

Александр Бублик установил уникальное достижение на US Open — 2025

Александр Бублик установил уникальное достижение на US Open — 2025
24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик установил уникальное достижение на Открытом чемпионате США — 2025, ни разу не отдав гейм на собственной подаче.

Бублик выиграл все 55 геймов на собственной подаче, а также спасся с 12 брейк-пойнтов, которые заработали его соперники. Следующим соперником Бублика на US Open станет первая ракетка мира Янник Синнер. В текущем сезоне Синнер и Бублик встречались дважды – итальянец был сильнее в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:1, 7:5, 6:0. Однако Бублик взял реванш через полмесяца на травяном турнире в немецком Галле, одолев итальянца во втором круге (3:6, 6:3, 6:4).

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

