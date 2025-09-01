Карен Хачанов опубликовал пост по итогам US Open — 2025

Девятая ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост после поражения в матче второго круга US Open — 2025 с поляком Камилем Майхшаком. Встреча продлилась 4 часа 31 минуту и завершилась победой Майхшака со счётом 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (10:5).

«Тяжёлое поражение в Нью-Йорке. Отдал всё, но этого было мало… Ухожу с позитивным мышлением. Переходим к следующему челленджу!» — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.