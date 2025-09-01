Кузнецова — о расставании Медведева с Сервара: всё хорошее и не очень подходит к концу

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на новость о завершении сотрудничества российского теннисиста Даниила Медведева с французским тренером Жилем Сервара.

«Ну что ж, всё хорошее и не очень подходит к концу. Конечно, интересно узнать подробности, однако вряд ли это сейчас возможно — только спустя время. Но явно Даня хочет что-то изменить и добавить нового воздуха в команду. Ребята прошли громадный, замечательный путь вместе — браво! Дане, конечно же, успехов и хороших тренеров в дальнейшем», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Ранее Медведев провально выступил на Открытом чемпионате США — 2025. Напомним, Даниил устроил скандал в матче первого круга US Open — 2025, в котором играл с французом Бенжаменом Бонзи. Бонзи одержал победу во встрече со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.