Александрова — об удачном выступлении на ТБШ: преодолела барьер и сделала шаг вперёд

12-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, как преодолела барьер и выиграла три встречи подряд на турнире «Большого шлема».

«Раньше я могла выиграть два матча, а в третьем всегда возникало ощущение, что теперь смогу пройти дальше, однако не получалось. Далее происходило то же самое. То, что я играю в третьем круге, постоянно было в голове. Не хочешь, чтобы это повторялось, но так и бывает. Однако когда я наконец выиграла три матча на «Ролан Гаррос» — 2025, я преодолела барьер и сделала шаг вперёд. В голове что-то щелкнуло. У меня больше нет такой проблемы, поэтому я могу продолжать играть», — приводит слова Александровой Tennis.com.

В четвёртом круге US Open – 2025 Екатерина Александрова сразится со второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.