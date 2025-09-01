Патрик Макинрой высказался о непростой сетке Тейлора Фрица на US Open — 2025

Теннисный тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой высказался о непростой сетке в мужском одиночном разряде US Open — 2025. Четвёртой ракетке мира Тейлору Фрицу на пути к титулу, возможно, придётся встретиться с лидером мирового рейтинга Янником Синнером, а также со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом. В четвертьфинале Фриц сыграет с 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем.

«Как насчёт… чтобы покончить с засухой в мужском турнире US Open… Тейлору Фрицу придётся пройти Джоковича, а также, вероятно, Алькараса и Синнера. Это достаточно сложно», — написал Макинрой на своей странице в социальных сетях.

Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел американца Тейлора Фрица.