Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Патрик Макинрой высказался о непростой сетке Тейлора Фрица на US Open — 2025

Патрик Макинрой высказался о непростой сетке Тейлора Фрица на US Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Теннисный тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой высказался о непростой сетке в мужском одиночном разряде US Open — 2025. Четвёртой ракетке мира Тейлору Фрицу на пути к титулу, возможно, придётся встретиться с лидером мирового рейтинга Янником Синнером, а также со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом. В четвертьфинале Фриц сыграет с 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем.

«Как насчёт… чтобы покончить с засухой в мужском турнире US Open… Тейлору Фрицу придётся пройти Джоковича, а также, вероятно, Алькараса и Синнера. Это достаточно сложно», — написал Макинрой на своей странице в социальных сетях.

Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел американца Тейлора Фрица.

Материалы по теме
Рублёв и Оже-Альяссим сражаются за 1/4 финала US Open! Ещё сыграет Александрова. LIVE!
Live
Рублёв и Оже-Альяссим сражаются за 1/4 финала US Open! Ещё сыграет Александрова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android