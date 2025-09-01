Ник Кирьос — о травмах: один из самых сложных моментов в жизни

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, как его карьера претерпела резкие изменения из-за проблем со здоровьем.

«Всё может измениться так быстро. Я играл в свой лучший теннис. И вдруг моё тело сломалось. Теннис ушёл на второй план, всё это испарилось. Это был один из самых сложных моментов в жизни. Цените каждое мгновение, но в то же время понимайте, что ваши планы могут измениться в один миг», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Ник Кирьос снялся с Открытого чемпионата США — 2025. Теннисист продолжает бороться с дискомфортом из-за травмы.