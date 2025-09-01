Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс де Минор — Леандро Риди, результат матча 1 сентября 2025, счёт 3:0, 1/8 финала US Open

Алекс де Минор без проблем вышел в четвертьфинал US Open — 2025
Комментарии

Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В 1/8 финала он обыграл швейцарца Леандро Риди. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:1.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 18:10 МСК
Леандро Риди
435
Швейцария
Леандро Риди
Л. Риди
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 1
6 		6 6
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время де Минор подал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету Риди три подачи навылет, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

Сетка US Open - 2025 (м)
Календарь US Open - 2025 (м)
Материалы по теме
Рублёв в сете от поражения на US Open — 0:2! Александрова проигрывает Швёнтек — 0:1. LIVE!
Live
Рублёв в сете от поражения на US Open — 0:2! Александрова проигрывает Швёнтек — 0:1. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android