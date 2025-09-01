Алекс де Минор без проблем вышел в четвертьфинал US Open — 2025
Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В 1/8 финала он обыграл швейцарца Леандро Риди. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:1.
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 18:10 МСК
435
Леандро Риди
Л. Риди
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|1
|
|6
|6
8
Алекс де Минор
А. де Минор
Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время де Минор подал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету Риди три подачи навылет, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.
