Алекс де Минор без проблем вышел в четвертьфинал US Open — 2025

Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В 1/8 финала он обыграл швейцарца Леандро Риди. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время де Минор подал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету Риди три подачи навылет, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.