Александрова — Швёнтек: россиянка проиграла в первом сете матча четвёртого круга US Open

Сегодня, 1 сентября, в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек и 12-й номер рейтинга россиянка Екатерина Александрова. Первый сет поединка завершился со счётом 6:3 в пользу Швёнтек. Вторая половина сета осталась полностью за Швёнтек, Александрова стала больше ошибаться в простых ситуациях и проиграла два гейма на своей подаче.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Швёнтек ведёт по личным встречам со счётом 4-2. Россиянка выиграла первый матч, состоявшийся в Мельбурне в 2021-м (6:4, 6:2), затем полька одержала три победы подряд — 7:6 (7:5), 2:6, 6:4 в полуфинале Остравы-2022, 6:4, 6:7 (3:7), 6:3 в 1/8 финала Мадрида-2023 и 6:1, 6:4 в третьем круге Дохи-2024. После этого Александрова победила в четвёртом круге Майами-2024 — 6:4, 6:2, а пару месяцев назад Ига оказалась сильнее в четвертьфинале Бад-Хомбурга (на траве) — 6:4, 7:6 (7:5).
Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
- 1 сентября 2025
-
22:16
-
21:54
-
21:39
-
21:16
-
21:04
-
20:50
-
20:28
-
19:49
-
19:41
-
19:33
-
19:01
-
18:50
-
18:18
-
17:57
-
17:44
-
17:00
-
16:52
-
16:23
-
15:36
-
15:30
-
15:14
-
14:50
-
14:20
-
14:07
-
13:43
-
13:22
-
13:17
-
13:06
-
13:02
-
12:42
-
12:20
-
11:51
-
11:22
-
11:04
-
10:40