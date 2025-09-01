Александрова — Швёнтек: россиянка проиграла в первом сете матча четвёртого круга US Open

Сегодня, 1 сентября, в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек и 12-й номер рейтинга россиянка Екатерина Александрова. Первый сет поединка завершился со счётом 6:3 в пользу Швёнтек. Вторая половина сета осталась полностью за Швёнтек, Александрова стала больше ошибаться в простых ситуациях и проиграла два гейма на своей подаче.

Швёнтек ведёт по личным встречам со счётом 4-2. Россиянка выиграла первый матч, состоявшийся в Мельбурне в 2021-м (6:4, 6:2), затем полька одержала три победы подряд — 7:6 (7:5), 2:6, 6:4 в полуфинале Остравы-2022, 6:4, 6:7 (3:7), 6:3 в 1/8 финала Мадрида-2023 и 6:1, 6:4 в третьем круге Дохи-2024. После этого Александрова победила в четвёртом круге Майами-2024 — 6:4, 6:2, а пару месяцев назад Ига оказалась сильнее в четвертьфинале Бад-Хомбурга (на траве) — 6:4, 7:6 (7:5).

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.