Андрей Рублёв завершил выступление на US Open — 2025, проиграв Оже-Альяссиму

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на US Open — 2025. В матче четвёртого круга он проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6, 4:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. За это время Рублёв подал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. На счету канадца 13 подач навылет, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. Рублёв был последним представителем России в мужской сетке одиночного разряда US Open.
Вслед за Рублёвым последней из россиянок в одиночном разряде свой путь на US Open — 2025 завершила Екатерина Александрова. Она в двух сетах (3:6, 1:6) проиграла шестикратной чемпионке турниров «Большого шлема», второй ракетке мира польке Иге Швёнтек.
