Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 1 сентября 2025, счет 0:3, 4-й круг US Open

Андрей Рублёв завершил выступление на US Open — 2025, проиграв Оже-Альяссиму
15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на US Open — 2025. В матче четвёртого круга он проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6, 4:6.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 18:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		3 4
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. За это время Рублёв подал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. На счету канадца 13 подач навылет, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. Рублёв был последним представителем России в мужской сетке одиночного разряда US Open.

Вслед за Рублёвым последней из россиянок в одиночном разряде свой путь на US Open — 2025 завершила Екатерина Александрова. Она в двух сетах (3:6, 1:6) проиграла шестикратной чемпионке турниров «Большого шлема», второй ракетке мира польке Иге Швёнтек.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 20:10 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Новости. Теннис
Все новости RSS

