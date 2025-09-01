Александрова разгромно проиграла Швёнтек в матче за выход в четвертьфинал US Open

12-й номер мирового рейтинга российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на Открытом чемпионате США — 2025. В матче четвёртого круга она уступила второй ракетке мира Иге Швёнтек из Польши. Встреча завершилась со счётом 3:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 57 минут. За время матча Александрова выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Швёнтек подала в игре шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.