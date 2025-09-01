Александрова разгромно проиграла Швёнтек в матче за выход в четвертьфинал US Open
12-й номер мирового рейтинга российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на Открытом чемпионате США — 2025. В матче четвёртого круга она уступила второй ракетке мира Иге Швёнтек из Польши. Встреча завершилась со счётом 3:6, 1:6.
US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 20:10 МСК
12
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Теннисистки провели на корте 57 минут. За время матча Александрова выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Швёнтек подала в игре шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Комментарии
