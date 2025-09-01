Скидки
Главная Теннис Новости

Екатерина Александрова — Ига Швёнтек, результат матча 1 сентября 2025, счет 0:2, 4-й круг US Open

Александрова разгромно проиграла Швёнтек в матче за выход в четвертьфинал US Open
Комментарии

12-й номер мирового рейтинга российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на Открытом чемпионате США — 2025. В матче четвёртого круга она уступила второй ракетке мира Иге Швёнтек из Польши. Встреча завершилась со счётом 3:6, 1:6.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 20:10 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Теннисистки провели на корте 57 минут. За время матча Александрова выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Швёнтек подала в игре шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Календарь US Open - 2025 (ж)
Сетка US Open - 2025 (ж)
