Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

На US Open — 2025 не осталось представителей России в одиночных разрядах к 1/4 финала

На US Open — 2025 не осталось представителей России в одиночных разрядах к 1/4 финала
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 12-й номер мирового рейтинга российская теннисистка Екатерина Александрова последними из россиян завершили выступление на Открытом чемпионате США — 2025.

В основной турнир US Open изначально прошли 17 россиян: 13 девушек и четыре представителя мужского пола. До 1/8 финала соревнований добрались лишь Рублёв и Александрова, которые сегодня, 1 сентября, покинули турнир.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. Победительницей в женском одиночном разряде является первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.

Мужская сетка US Open - 2025
Женская сетка US Open - 2025
Материалы по теме
Рублёв в 3 сетах уступил канадцу на US Open. У Андрея худший результат на ТБШ за 6 лет
Рублёв в 3 сетах уступил канадцу на US Open. У Андрея худший результат на ТБШ за 6 лет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android