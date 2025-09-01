На US Open — 2025 не осталось представителей России в одиночных разрядах к 1/4 финала

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 12-й номер мирового рейтинга российская теннисистка Екатерина Александрова последними из россиян завершили выступление на Открытом чемпионате США — 2025.

В основной турнир US Open изначально прошли 17 россиян: 13 девушек и четыре представителя мужского пола. До 1/8 финала соревнований добрались лишь Рублёв и Александрова, которые сегодня, 1 сентября, покинули турнир.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. Победительницей в женском одиночном разряде является первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.