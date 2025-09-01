Скидки
Феликс Оже-Альяссим оценил победу над Рублёвым на US Open — 2025

Аудио-версия:
27-я ракетка канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в четвертьфинал US Open — 2025. В четвёртом круге соревнований он обыграл россиянина Андрея Рублёва. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:4.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 18:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		3 4
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Я впервые за несколько лет играю на корте Артура Эша. Ощущения даже лучше, чем в первый раз. Думаю, что в 21 год я был на подъёме. Несколько неудач, травм, борьба с уверенностью в себе… я возвращаюсь в четвертьфинал этого турнира и чувствую себя намного лучше. Считаю, что заслужил это. Я наслаждаюсь каждым моментом здесь», — сказал Оже-Альяссим после поединка.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. Рублёв был последним представителем России в мужской сетке одиночного разряда US Open.

