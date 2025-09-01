Феликс Оже-Альяссим оценил победу над Рублёвым на US Open — 2025

27-я ракетка канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в четвертьфинал US Open — 2025. В четвёртом круге соревнований он обыграл россиянина Андрея Рублёва. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|4
«Я впервые за несколько лет играю на корте Артура Эша. Ощущения даже лучше, чем в первый раз. Думаю, что в 21 год я был на подъёме. Несколько неудач, травм, борьба с уверенностью в себе… я возвращаюсь в четвертьфинал этого турнира и чувствую себя намного лучше. Считаю, что заслужил это. Я наслаждаюсь каждым моментом здесь», — сказал Оже-Альяссим после поединка.
Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. Рублёв был последним представителем России в мужской сетке одиночного разряда US Open.
- 1 сентября 2025
-
22:16
-
21:54
-
21:39
-
21:16
-
21:04
-
20:50
-
20:28
-
19:49
-
19:41
-
19:33
-
19:01
-
18:50
-
18:18
-
17:57
-
17:44
-
17:00
-
16:52
-
16:23
-
15:36
-
15:30
-
15:14
-
14:50
-
14:20
-
14:07
-
13:43
-
13:22
-
13:17
-
13:06
-
13:02
-
12:42
-
12:20
-
11:51
-
11:22
-
11:04
-
10:40