Алекс де Минор: хочу бороться за большие титулы и быть востребованным

Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В 1/8 финала он обыграл швейцарца Леандро Риди. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:1.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 18:10 МСК
Леандро Риди
435
Швейцария
Леандро Риди
Л. Риди
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 1
6 		6 6
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Очень горжусь тем, что делаю, и в конечном счёте нахожусь там, где хочу быть. Хочу бороться за большие титулы, хочу быть востребованным. Ставлю себе приоритеты. В четвертьфинале у меня есть ещё одна отличная возможность. Я собираюсь выйти на корт и заручиться поддержкой зрителей», — сказал де Минор в интервью на корте.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

