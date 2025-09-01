Алекс де Минор: хочу бороться за большие титулы и быть востребованным

Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В 1/8 финала он обыграл швейцарца Леандро Риди. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:1.

«Очень горжусь тем, что делаю, и в конечном счёте нахожусь там, где хочу быть. Хочу бороться за большие титулы, хочу быть востребованным. Ставлю себе приоритеты. В четвертьфинале у меня есть ещё одна отличная возможность. Я собираюсь выйти на корт и заручиться поддержкой зрителей», — сказал де Минор в интервью на корте.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.