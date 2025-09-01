Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного US Open — 2025
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного US Open — 2025, одолев в поединке третьего круга представительницу Японии Суко Аояму и китаянку Ван Яфань со счётом 7:5, 6:2.
US Open — парный разряд (ж). 3-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 21:05 МСК
Суко Аояма
Ван Яфань
С. Аояма В. Яфань
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Матч продлился 1 час 16 минут. За время игры пара Андреева/Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Пара Аояма/Яфань подала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале US Open – 2025 Шнайдер и Андреева сразятся с победительницами матча Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия) — Марта Костюк (Украина)/Елена-Габриэла Русе (Румыния).
