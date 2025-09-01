Скидки
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного US Open — 2025

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного US Open — 2025
Комментарии

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного US Open — 2025, одолев в поединке третьего круга представительницу Японии Суко Аояму и китаянку Ван Яфань со счётом 7:5, 6:2.

US Open — парный разряд (ж). 3-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 21:05 МСК
Суко Аояма
Япония
Суко Аояма
Ван Яфань
Китай
Ван Яфань
С. Аояма В. Яфань
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Матч продлился 1 час 16 минут. За время игры пара Андреева/Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Пара Аояма/Яфань подала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале US Open – 2025 Шнайдер и Андреева сразятся с победительницами матча Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия) — Марта Костюк (Украина)/Елена-Габриэла Русе (Румыния).

Календарь US Open - 2025, парный разряд
Сетка US Open - 2025, парный разряд
