Наоми Осака в двух сетах обыграла Кори Гауфф и вышла в четвертьфинал US Open — 2025
24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В матче четвёртого круга она одолела третью ракетку мира американку Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 21:25 МСК
24
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За время матча Осака выполнила три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из трёх. Гауфф подала в игре три эйса, допустила пять двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта.
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.
