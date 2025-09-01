Скидки
Наоми Осака — Кори Гауфф, результат матча 1 сентября 2025, счет 2:0, 4-й круг US Open

Наоми Осака в двух сетах обыграла Кори Гауфф и вышла в четвертьфинал US Open — 2025
Комментарии

24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В матче четвёртого круга она одолела третью ракетку мира американку Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 21:25 МСК
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За время матча Осака выполнила три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из трёх. Гауфф подала в игре три эйса, допустила пять двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.

Календарь US Open - 2025 (ж)
Сетка US Open - 2025 (ж)
