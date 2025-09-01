Наоми Осака в двух сетах обыграла Кори Гауфф и вышла в четвертьфинал US Open — 2025

24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В матче четвёртого круга она одолела третью ракетку мира американку Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За время матча Осака выполнила три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из трёх. Гауфф подала в игре три эйса, допустила пять двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.