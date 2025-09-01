Скидки
Ига Швёнтек объяснила высокие результаты на харде после победы над Александровой

Ига Швёнтек объяснила высокие результаты на харде после победы над Александровой
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась об успешном выступлении на хардовом покрытии после выхода в четвертьфинал US Open — 2025.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 20:10 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Сезон на грунтовом корте всегда был моим любимым. Но из-за давления мне было нелегко. Иногда легче получать удовольствие от игры на покрытиях, где играть сложнее, так как у тебя больше свободы. Каждый месяц что-то меняется. Я могу действовать на любом покрытии, если у меня хорошее настроение. Чувствую себя уверенно. Постараюсь хорошо играть на протяжении всего года», — сказала Швёнтек после матча.

Сегодня, 1 сентября, в четвёртом круге US Open — 2025 Швёнтек обыграла россиянку Екатерину Александрову. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

