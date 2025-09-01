Скидки
Лоренцо Музетти — Хауме Мунар, результат матча 1 сентября 2025, счет 3:0, 4-й круг US Open

Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал US Open, отдав Мунару всего четыре гейма
Комментарии

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти уверенно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В матче четвёртого круга он разгромил 44-ю ракетку мира испанца Хауме Мунара. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0, 6:1.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 21:40 МСК
Лоренцо Музетти
10
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		0 1
             
Хауме Мунар
44
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Музетти подал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал семь из восьми брейк-пойнтов. На счету Мунара две подачи навылет, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

