Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал US Open, отдав Мунару всего четыре гейма
10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти уверенно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В матче четвёртого круга он разгромил 44-ю ракетку мира испанца Хауме Мунара. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0, 6:1.
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 21:40 МСК
10
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|0
|1
44
Хауме Мунар
Х. Мунар
Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Музетти подал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал семь из восьми брейк-пойнтов. На счету Мунара две подачи навылет, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.
Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.
