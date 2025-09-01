Скидки
Теннис

Каролина Мухова — Марта Костюк, результат матча 1 сентября 2025, счет 2:0, 4-й круг US Open

Каролина Мухова одержала непростую победу над Мартой Костюк в матче US Open — 2025


13-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В матче четвёртого круга она обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7, 6:4.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 20:35 МСК
Марта Костюк
28
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 0 6
         
Каролина Мухова
13
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Теннисистки провели на корте 2 часа 53 минуты. За время матча Мухова выполнила одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из шести. Костюк подала в игре шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 10.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.

Календарь US Open - 2025 (ж)
Сетка US Open - 2025 (ж)
