Каролина Мухова одержала непростую победу над Мартой Костюк в матче US Open — 2025

13-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В матче четвёртого круга она обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 53 минуты. За время матча Мухова выполнила одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из шести. Костюк подала в игре шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 10.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.