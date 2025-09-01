Скидки
«Не хочу плакать». Осака поделилась эмоциями после победы над Гауфф на US Open

24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В матче четвёртого круга она одолела третью ракетку мира американку Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 21:25 МСК
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Я почти не чувствительна и не хочу плакать, но мне так приятно. Я была на трибунах спустя два месяца после рождения дочери и наблюдала за Коко… Я действительно желаю сыграть здесь ещё. Это мой самый любимый корт в мире. Для меня многое значит вернуться сюда. Хочу сказать большое спасибо моей команде. Мы через многое прошли. Это было нелегко. Они были на моей стороне. Спасибо вам, ребята. Люблю вас», — сказала Осака в интервью на корте.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.

