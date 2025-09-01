«Не хочу плакать». Осака поделилась эмоциями после победы над Гауфф на US Open

24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В матче четвёртого круга она одолела третью ракетку мира американку Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
«Я почти не чувствительна и не хочу плакать, но мне так приятно. Я была на трибунах спустя два месяца после рождения дочери и наблюдала за Коко… Я действительно желаю сыграть здесь ещё. Это мой самый любимый корт в мире. Для меня многое значит вернуться сюда. Хочу сказать большое спасибо моей команде. Мы через многое прошли. Это было нелегко. Они были на моей стороне. Спасибо вам, ребята. Люблю вас», — сказала Осака в интервью на корте.
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.
- 2 сентября 2025
-
00:51
-
00:18
- 1 сентября 2025
-
23:56
-
23:38
-
23:23
-
22:58
-
22:37
-
22:26
-
22:16
-
21:54
-
21:39
-
21:16
-
21:04
-
20:50
-
20:28
-
19:49
-
19:41
-
19:33
-
19:01
-
18:50
-
18:18
-
17:57
-
17:44
-
17:00
-
16:52
-
16:23
-
15:36
-
15:30
-
15:14
-
14:50
-
14:20
-
14:07
-
13:43
-
13:22
-
13:17