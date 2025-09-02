Скидки
Теннис Новости

«Горжусь собой». Музетти — после выхода в четвертьфинал US Open — 2025

«Горжусь собой». Музетти — после выхода в четвертьфинал US Open — 2025
Аудио-версия:
10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти оценил выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В матче четвёртого круга он разгромил 44-ю ракетку мира испанца Хауме Мунара. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0, 6:1.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 21:40 МСК
Лоренцо Музетти
10
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		0 1
             
Хауме Мунар
44
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

«Я малоэмоционален. Честно говоря, последний месяц был ужасным. Мне было немного печально из-за моего тенниса и результатов. Я проиграл три матча с большим количеством шансов. Таков теннис. У тебя бывают взлёты и падения, но ты должен оставаться на высоте морально. Именно этим я и занимался последние пару недель. Я действительно горжусь собой. Хочу поблагодарить всю свою команду, которая помогла мне пережить этот трудный месяц», — сказал Музетти в интервью на корте.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

