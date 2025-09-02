«Горжусь собой». Музетти — после выхода в четвертьфинал US Open — 2025

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти оценил выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В матче четвёртого круга он разгромил 44-ю ракетку мира испанца Хауме Мунара. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0, 6:1.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|0
|1
«Я малоэмоционален. Честно говоря, последний месяц был ужасным. Мне было немного печально из-за моего тенниса и результатов. Я проиграл три матча с большим количеством шансов. Таков теннис. У тебя бывают взлёты и падения, но ты должен оставаться на высоте морально. Именно этим я и занимался последние пару недель. Я действительно горжусь собой. Хочу поблагодарить всю свою команду, которая помогла мне пережить этот трудный месяц», — сказал Музетти в интервью на корте.
Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.
- 2 сентября 2025
-
00:51
-
00:18
- 1 сентября 2025
-
23:56
-
23:38
-
23:23
-
22:58
-
22:37
-
22:26
-
22:16
-
21:54
-
21:39
-
21:16
-
21:04
-
20:50
-
20:28
-
19:49
-
19:41
-
19:33
-
19:01
-
18:50
-
18:18
-
17:57
-
17:44
-
17:00
-
16:52
-
16:23
-
15:36
-
15:30
-
15:14
-
14:50
-
14:20
-
14:07
-
13:43
-
13:22
-
13:17