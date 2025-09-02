Даниил Медведев обратился к тренеру по физподготовке после завершения сотрудничества

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обратился к тренеру по физподготовке Эрику Эрнандесу после прекращения сотрудничества. Эрнандес работал в команде Медведева 11 лет.

«Спасибо, Эрик. Спасибо за то, что каждый день делал меня лучше, быстрее, сильнее. Ты сделал так, чтобы я мог за один турнир отбегать больше 20 часов и всё ещё иметь возможность побеждать. Каждый день ты выжимал из меня максимум. Никогда не забуду победы, до которых мы добрались вместе. Желаю удачи в следующей главе твоей жизни. Уверен, она будет отличной», — написал Медведев на своей странице в социальных сетях.

Ранее Медведев провально выступил на Открытом чемпионате США — 2025 и объявил о завершении сотрудничества с французским тренером Жилем Сервара спустя восемь лет работы.