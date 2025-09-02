Александрова и Шуай проиграли Фернандес и Уильямс в третьем круге US Open в парном разряде

Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и китаянки Чжан Шуай не смогла выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего круга они проиграли канадско-американскому дуэту Лейла Фернандес/Винус Уильямс со счётом 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Александрова и Шуай три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Фернандес и Уильямс два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге Фернандес и Уильямс сразятся с победительницами противостояния Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)/Юань Юэ (Китай).