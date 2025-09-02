Янник Синнер — Александр Бублик: первый сет остался за итальянцем
Поделиться
В эти минуты проходит матч четвёртого круга турнира US Open, где встречаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 24-й номер рейтинга казахстанский спортсмен Александр Бублик.
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|
|0
24
Александр Бублик
А. Бублик
Первый сет продолжался 23 минут и завершился победой итальянского спортсмена со счётом 6:1. За это время Синнер успел сделать три подачи навылет, допустить одну двойную ошибку и реализовать два брейк-пойнта из четырёх возможных. На счету казахстанского спортсмена ни одного эйса и три двойных ошибки.
В следующем круге победитель встретится с 10-м номером рейтинга 23-летним итальянским спортсменом Лоренцо Музетти.
Комментарии
- 2 сентября 2025
-
02:40
-
01:42
-
00:51
-
00:18
- 1 сентября 2025
-
23:56
-
23:38
-
23:23
-
22:58
-
22:37
-
22:26
-
22:16
-
21:54
-
21:39
-
21:16
-
21:04
-
20:50
-
20:28
-
19:49
-
19:41
-
19:33
-
19:01
-
18:50
-
18:18
-
17:57
-
17:44
-
17:00
-
16:52
-
16:23
-
15:36
-
15:30
-
15:14
-
14:50
-
14:20
-
14:07
-
13:43