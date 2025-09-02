Янник Синнер — Александр Бублик: первый сет остался за итальянцем

В эти минуты проходит матч четвёртого круга турнира US Open, где встречаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 24-й номер рейтинга казахстанский спортсмен Александр Бублик.

Первый сет продолжался 23 минут и завершился победой итальянского спортсмена со счётом 6:1. За это время Синнер успел сделать три подачи навылет, допустить одну двойную ошибку и реализовать два брейк-пойнта из четырёх возможных. На счету казахстанского спортсмена ни одного эйса и три двойных ошибки.

В следующем круге победитель встретится с 10-м номером рейтинга 23-летним итальянским спортсменом Лоренцо Музетти.