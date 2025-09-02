Кудерметова с Мертенс вышли в 1/4 финала US Open, где сыграют против Андреевой и Шнайдер
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в четвёртый круг парного женского турнира US Open – 2025. В матче третьего круга они обыграли украино-румынский дуэт Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе со счётом 6:4, 6:1.
US Open — парный разряд (ж). 3-й круг
02 сентября 2025, вторник. 01:00 МСК
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Марта Костюк
Елена-Габриэла Русе
М. Костюк Е. Русе
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Кудерметова и Мертенс допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Костюк и Русе шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
В четвертьфинале турнира Кудерметова и Мертенс сыграют с российским дуэтом Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
