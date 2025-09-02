Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова/Мертенс — Костюк/Русе, результат матча 2 сентября 2025, счёт 2:0, 3-й круг US Open — 2025, пары

Кудерметова с Мертенс вышли в 1/4 финала US Open, где сыграют против Андреевой и Шнайдер
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в четвёртый круг парного женского турнира US Open – 2025. В матче третьего круга они обыграли украино-румынский дуэт Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе со счётом 6:4, 6:1.

US Open — парный разряд (ж). 3-й круг
02 сентября 2025, вторник. 01:00 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
М. Костюк Е. Русе

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Кудерметова и Мертенс допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Костюк и Русе шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В четвертьфинале турнира Кудерметова и Мертенс сыграют с российским дуэтом Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

Материалы по теме
Исак — в «Ливерпуле», «Бавария» дожала «Челси». Трансферный дедлайн — как это было. LIVE
Live
Исак — в «Ливерпуле», «Бавария» дожала «Челси». Трансферный дедлайн — как это было. LIVE
Календарь женского парного разряда US Open
Сетка женского парного разряда US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android