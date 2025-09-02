Янник Синнер — Александр Бублик: итальянец удвоил преимущество в матче
В эти минуты проходит матч четвёртого круга турнира US Open, где встречаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 24-й номер рейтинга казахстанский спортсмен Александр Бублик.
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|1
|1
24
Александр Бублик
А. Бублик
Второй сет продолжался 27 минут и завершился победой итальянского спортсмена со счётом 6:1. Первый сет также остался за Синнером (6:1). За это время итальянский теннисист сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 возможных. На счету Бублика один эйс и 10 двойных ошибок.
В следующем круге победитель встретится с 10-м номером рейтинга 23-летним итальянским спортсменом Лоренцо Музетти.
