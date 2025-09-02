Янник Синнер — Александр Бублик: итальянец удвоил преимущество в матче

В эти минуты проходит матч четвёртого круга турнира US Open, где встречаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 24-й номер рейтинга казахстанский спортсмен Александр Бублик.

Второй сет продолжался 27 минут и завершился победой итальянского спортсмена со счётом 6:1. Первый сет также остался за Синнером (6:1). За это время итальянский теннисист сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 возможных. На счету Бублика один эйс и 10 двойных ошибок.

В следующем круге победитель встретится с 10-м номером рейтинга 23-летним итальянским спортсменом Лоренцо Музетти.