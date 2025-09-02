«Это был странный матч». Гауфф – после поражения от Осаки на US Open

Третья ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала поражение в матче с 24-й ракеткой мира японкой Наоми Осакой в четвёртом круге US Open.

«Это был странный матч, потому что я думаю, что подавала лучше, чем в предыдущих встречах, но допустила слишком много ошибок на задней линии. Эмоционально я в непростой ситуации. Конечно, мне обидно проиграть здесь, но я чувствую, что иду в правильном направлении. Мне нужно быть более позитивной. В раздевалке я расплакалась вместе со своей командой, но они помогли мне понять, что я сделала шаг вперёд. Я не ожидала выиграть здесь три матча, и, наверное, поэтому больше разочарована — сама же и подняла планку ожиданий», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.