Теннис

«Это был странный матч». Гауфф – после поражения от Осаки на US Open

«Это был странный матч». Гауфф – после поражения от Осаки на US Open
Третья ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала поражение в матче с 24-й ракеткой мира японкой Наоми Осакой в четвёртом круге US Open.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 21:25 МСК
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Это был странный матч, потому что я думаю, что подавала лучше, чем в предыдущих встречах, но допустила слишком много ошибок на задней линии. Эмоционально я в непростой ситуации. Конечно, мне обидно проиграть здесь, но я чувствую, что иду в правильном направлении. Мне нужно быть более позитивной. В раздевалке я расплакалась вместе со своей командой, но они помогли мне понять, что я сделала шаг вперёд. Я не ожидала выиграть здесь три матча, и, наверное, поэтому больше разочарована — сама же и подняла планку ожиданий», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.

