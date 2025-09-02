Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик проиграл Яннику Синнеру в 1/8 финала US Open, взяв всего три гейма

Александр Бублик проиграл Яннику Синнеру в 1/8 финала US Open, взяв всего три гейма
Комментарии

Завершился матч четвёртого круга турнира US Open, где встречались первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 24-й номер рейтинга казахстанский спортсмен Александр Бублик. Игра закончилась победой итальянца со счётом 6:1, 6:1, 6:1.

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		1 1
             
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Итальянский теннисист в этой встрече сделал восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16 возможных. На счету Бублика один эйс, 12 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного возможного.

В следующем круге победитель встретится с 10-м номером рейтинга 23-летним итальянским спортсменом Лоренцо Музетти.

Календарь US Open
Турнирная сетка US Open
Материалы по теме
Синнер разгромил Бублика на US Open! А Рублёв и Александрова проиграли. LIVE!
Live
Синнер разгромил Бублика на US Open! А Рублёв и Александрова проиграли. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android