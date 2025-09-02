Александр Бублик проиграл Яннику Синнеру в 1/8 финала US Open, взяв всего три гейма

Завершился матч четвёртого круга турнира US Open, где встречались первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 24-й номер рейтинга казахстанский спортсмен Александр Бублик. Игра закончилась победой итальянца со счётом 6:1, 6:1, 6:1.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Итальянский теннисист в этой встрече сделал восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16 возможных. На счету Бублика один эйс, 12 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного возможного.

В следующем круге победитель встретится с 10-м номером рейтинга 23-летним итальянским спортсменом Лоренцо Музетти.