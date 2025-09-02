«Какого чёрта?» Бублик обратился к Синнеру после разгромного поражения на US Open
Поделиться
Представитель Казахстана Александр Бублик обратился к первой ракеткой мира итальянцу Яннику Синнеру после разгромного поражения в матче четвёртого круга US Open. Встреча завершилась победой итальянца со счётом 6:1, 6:1, 6:1.
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|1
|1
24
Александр Бублик
А. Бублик
«Ты такой сильный, это просто безумие. Я ведь не плохой игрок, какого чёрта…», — сказал Бублик своему сопернику после матча на US Open, слов которого приводит The Tennis Letter.
В следующем круге Синнер встретится с 10-м номером рейтинга 23-летним итальянским спортсменом Лоренцо Музетти.
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 сентября 2025
-
04:20
-
04:02
-
03:56
-
03:46
-
03:46
-
03:08
-
02:58
-
02:40
-
01:42
-
00:51
-
00:18
- 1 сентября 2025
-
23:56
-
23:38
-
23:23
-
22:58
-
22:37
-
22:26
-
22:16
-
21:54
-
21:39
-
21:16
-
21:04
-
20:50
-
20:28
-
19:49
-
19:41
-
19:33
-
19:01
-
18:50
-
18:18
-
17:57
-
17:44
-
17:00
-
16:52
-
16:23