«Какого чёрта?» Бублик обратился к Синнеру после разгромного поражения на US Open

Представитель Казахстана Александр Бублик обратился к первой ракеткой мира итальянцу Яннику Синнеру после разгромного поражения в матче четвёртого круга US Open. Встреча завершилась победой итальянца со счётом 6:1, 6:1, 6:1.

«Ты такой сильный, это просто безумие. Я ведь не плохой игрок, какого чёрта…», — сказал Бублик своему сопернику после матча на US Open, слов которого приводит The Tennis Letter.

В следующем круге Синнер встретится с 10-м номером рейтинга 23-летним итальянским спортсменом Лоренцо Музетти.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.