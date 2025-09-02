Скидки
Определились все четвертьфиналисты US Open — 2025 в мужском одиночном разряде

Определились все четвертьфиналисты US Open — 2025 в мужском одиночном разряде
Комментарии

Стали известны все теннисисты, которые сыграют в 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2025 года.

Борьбу за итоговую победу на этой стадии продолжат Тейлор Фриц (США, 4), Новак Джокович (Сербия, 7), Иржи Легечка (Чехия, 20), Карлос Алькарас (Испания, 2), Алекс де Минор (Австралия, 8), Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25), Янник Синнер (Италия, 1) и Лоренцо Музетти (Италия, 10).

Все пары 1/4 финала на US Open — 2025

Тейлор Фриц (США, 4) — Новак Джокович (Сербия, 7)
Иржи Легечка (Чехия, 20) — Карлос Алькарас (Испания, 2)
Алекс де Минор (Австралия, 8) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25)
Янник Синнер (Италия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 10)

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. Призовой фонд турнира составил $ 90 млн.

Турнирная сетка US Open
Календарь US Open
