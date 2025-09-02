Синнер рассказал о диалоге с Бубликом после разгромной победы в матче US Open

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о разговоре с представителем Казахстана Александром Бубликом после разгромной победы в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США со счётом 6:1, 6:1, 6:1.

«Мы хорошо знакомы друг с другом. У нас были тяжёлые поединки, особенно в этом году. Он просто поздравил меня и пожелал всего наилучшего. У него был очень сложный матч в предыдущем раунде. Сегодня он подавал не так хорошо, как обычно. Я рано делал брейки в каждом сете, и это придало мне уверенности на своей подаче. Я очень-очень счастлив. Впервые в этом году я сыграл здесь вечерний матч, и это огромная разница. Хочу поблагодарить всех, кто пришёл и поддерживал. Для нас, игроков, это действительно особенный момент», — приводит слова Синнера The Tennis Letter в социальной сети X.

В следующем круге Синнер встретится с 10-м номером рейтинга 23-летним итальянским спортсменом Лоренцо Музетти.