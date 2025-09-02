Скидки
Янник Синнер, US Open — 2025: результаты на 2 сентября, следующий соперник, путь до титула

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжает защиту титула на Открытом чемпионате США – 2025. «Чемпионат» публикует результаты его прошедших встреч, а также потенциальный путь к победе в соревнованиях.

Проведённые матчи Янника Синнера на US Open — 2025:

  • первый круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Вит Коприва (Чехия) – 6:1, 6:1, 6:2;
  • второй круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 6:2, 6:2;
  • третий круг: Янник Синнер (Италия, 1) — Денис Шаповалов (Канада, 27) — 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.
  • четвёртый круг: Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан, 23) — 6:1, 6:1, 6:1.

Следующий матч Янника Синнера на US Open — 2025:

1/4 финала: Янник Синнер (Италия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 10).

Потенциальный путь Янника Синнера к очередному титулу на US Open — 2025:

1/2 финала: Алекс де Минор (Австралия, 8);
финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Александр Бублик проиграл Яннику Синнеру в 1/8 финала US Open, взяв всего три гейма
