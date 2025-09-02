US Open — 2025: результаты матчей с 1 на 2 сентября у женщин

В ночь с 1 на 2 сентября мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня женского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). Четвёртый круг. Результаты 1—2 сентября:

Марта Костюк (Украина, 27) – Каролина Мухова (Чехия, 11) – 3:6, 7:6, 3:6;

Екатерина Александрова (Россия, 13) – Ига Швёнтек (Польша, 2) – 3:6, 1:6;

Наоми Осака (Япония, 23) – Кори Гауфф (США, 3) – 6:3, 6:2;

Аманда Анисимова (США, 8) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 18) – 6:0, 6:3.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября.