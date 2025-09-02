Скидки
Главная Теннис Новости

US Open — 2025: результаты матчей с 1 на 2 сентября у мужчин

Комментарии

В ночь с 1 на 2 сентября мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня мужского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). Четвёртый круг. Результаты 1—2 сентября:

Леандро Риди (Швейцария, Q) – Алекс де Минор (Австралия, 8) — 3:6, 2:6, 1:6;
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) – Андрей Рублёв (Россия, 15) — 7:5, 6:3, 6:4;
Лоренцо Музетти (Италия, 10) – Хауме Мунар (Испания) — 6:3, 6:0, 6:1;
Янник Синнер (Италия, 1) – Александр Бублик (Казахстан, 23) — 6:1, 6:1, 6:1.

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября.

