Синнер ответил, чему может научить детей его соперничество с Алькарасом

Итальянский теннисист Янник Синнер после победы над Александром Бубликом на US Open ответил на вопрос о том, чему может научить детей его соперничество с испанцем Карлосом Алькарасом.

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		1 1
             
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Я думаю, у нас хорошие дружеские отношения вне корта. Мы показываем, что это возможно, понимаете? Не обязательно быть врагами и вне корта.

Одно дело — быть хорошим теннисистом, и совсем другое — быть хорошим человеком. Это две разные вещи. Думаю, у нас есть понемногу и того, и другого», — сказал Синнер на пресс-конференции после матча.

В следующем раунде в 1/4 финала Синнер сыграет с соотечественником Лоренцо Музетти.

Янник Синнер попробовал себя в картинге

