Синнер ответил, чему может научить детей его соперничество с Алькарасом
Поделиться
Итальянский теннисист Янник Синнер после победы над Александром Бубликом на US Open ответил на вопрос о том, чему может научить детей его соперничество с испанцем Карлосом Алькарасом.
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|1
|1
24
Александр Бублик
А. Бублик
«Я думаю, у нас хорошие дружеские отношения вне корта. Мы показываем, что это возможно, понимаете? Не обязательно быть врагами и вне корта.
Одно дело — быть хорошим теннисистом, и совсем другое — быть хорошим человеком. Это две разные вещи. Думаю, у нас есть понемногу и того, и другого», — сказал Синнер на пресс-конференции после матча.
В следующем раунде в 1/4 финала Синнер сыграет с соотечественником Лоренцо Музетти.
Янник Синнер попробовал себя в картинге
Комментарии
- 2 сентября 2025
-
07:26
-
07:16
-
06:35
-
06:17
-
05:54
-
05:48
-
04:20
-
04:02
-
03:56
-
03:46
-
03:46
-
03:08
-
02:58
-
02:40
-
01:42
-
00:51
-
00:18
- 1 сентября 2025
-
23:56
-
23:38
-
23:23
-
22:58
-
22:37
-
22:26
-
22:16
-
21:54
-
21:39
-
21:16
-
21:04
-
20:50
-
20:28
-
19:49
-
19:41
-
19:33
-
19:01
-
18:50