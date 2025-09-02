Швёнтек высказалась о том, что после матчей все хотят получить её мокрое от пота полотенце
Поделиться
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о желании фанатов получить её мокрое от пота полотенце после матчей.
US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 20:10 МСК
12
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Не кажется ли мне это странным? Нет, потому что мне очень хотелось иметь потное полотенце Рафы, когда я была ребёнком», — сказала Швёнтек на пресс-конференции после победного матча с Екатериной Александровой.
Напомним, Швёнтек обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 6:3, 6:1. В следущем круге представительница Польши сыграет с Амандой Анисимовой, выступающей за США.
Синнер и Швёнтек станцевали на чемпионском балу Уимблдона
Комментарии
- 2 сентября 2025
-
07:26
-
07:16
-
06:35
-
06:17
-
05:54
-
05:48
-
04:20
-
04:02
-
03:56
-
03:46
-
03:46
-
03:08
-
02:58
-
02:40
-
01:42
-
00:51
-
00:18
- 1 сентября 2025
-
23:56
-
23:38
-
23:23
-
22:58
-
22:37
-
22:26
-
22:16
-
21:54
-
21:39
-
21:16
-
21:04
-
20:50
-
20:28
-
19:49
-
19:41
-
19:33
-
19:01
-
18:50