Швёнтек высказалась о том, что после матчей все хотят получить её мокрое от пота полотенце

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о желании фанатов получить её мокрое от пота полотенце после матчей.

«Не кажется ли мне это странным? Нет, потому что мне очень хотелось иметь потное полотенце Рафы, когда я была ребёнком», — сказала Швёнтек на пресс-конференции после победного матча с Екатериной Александровой.

Напомним, Швёнтек обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 6:3, 6:1. В следущем круге представительница Польши сыграет с Амандой Анисимовой, выступающей за США.

