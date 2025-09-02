Скидки
Швёнтек высказалась о том, что после матчей все хотят получить её мокрое от пота полотенце

Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о желании фанатов получить её мокрое от пота полотенце после матчей.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 20:10 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Не кажется ли мне это странным? Нет, потому что мне очень хотелось иметь потное полотенце Рафы, когда я была ребёнком», — сказала Швёнтек на пресс-конференции после победного матча с Екатериной Александровой.

Напомним, Швёнтек обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 6:3, 6:1. В следущем круге представительница Польши сыграет с Амандой Анисимовой, выступающей за США.

Синнер и Швёнтек станцевали на чемпионском балу Уимблдона

