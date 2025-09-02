Скидки
Теннис

«Искусственный интеллект». Александр Бублик — о Яннике Синнере после разгромного поражения

«Искусственный интеллект». Александр Бублик — о Яннике Синнере после разгромного поражения
Комментарии

24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик оставил комментарий под постом в социальных сетях после разгромного поражения в четвёртом круге US Open — 2025 от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Матч завершился со счётом 1:6, 1:6, 1:6.

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		1 1
             
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«ИИ (искусственный интеллект)», — написал Бублик.

В четвертьфинале Синнер встретится с 10-м номером рейтинга 23-летним соотечественником Лоренцо Музетти.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.

