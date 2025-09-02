Скидки
Синнер — о Бублике: возможно, у него был день, когда всё не складывалось

Синнер — о Бублике: возможно, у него был день, когда всё не складывалось
Аудио-версия:
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об уровне игры Александра Бублика из Казахстана в их очном матче на US Open — 2025, который завершился победой Синнера со счётом 6:1, 6:1, 6:1.

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		1 1
             
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Нельзя забывать, что он выходил после очень тяжёлого пятисетового матча с Томми [Полом], который очень поздно закончился. Такое случается, так устроен спорт. Бывают дни хорошие, бывают не очень. Возможно, сегодня у него был тот самый день, когда всё просто не складывалось, поэтому он так проиграл.

Я же, со своей стороны, старался его расшевелить. Сегодня я временами показывал хороший уровень тенниса, хотя он и давал мне несколько свободных очков. Я просто старался быть максимально стабильным. Сказал бы, что это был главный секрет сегодня вечером», — приводит слова Синнера Punto de Break.

