Синнер — о Бублике: возможно, у него был день, когда всё не складывалось

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об уровне игры Александра Бублика из Казахстана в их очном матче на US Open — 2025, который завершился победой Синнера со счётом 6:1, 6:1, 6:1.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|1
|1
«Нельзя забывать, что он выходил после очень тяжёлого пятисетового матча с Томми [Полом], который очень поздно закончился. Такое случается, так устроен спорт. Бывают дни хорошие, бывают не очень. Возможно, сегодня у него был тот самый день, когда всё просто не складывалось, поэтому он так проиграл.
Я же, со своей стороны, старался его расшевелить. Сегодня я временами показывал хороший уровень тенниса, хотя он и давал мне несколько свободных очков. Я просто старался быть максимально стабильным. Сказал бы, что это был главный секрет сегодня вечером», — приводит слова Синнера Punto de Break.
- 2 сентября 2025
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:36
-
09:23
-
08:30
-
07:26
-
07:16
-
06:35
-
06:17
-
05:54
-
05:48
-
04:20
-
04:02
-
03:56
-
03:46
-
03:46
-
03:08
-
02:58
-
02:40
-
01:42
-
00:51
-
00:18
- 1 сентября 2025
-
23:56
-
23:38
-
23:23
-
22:58
-
22:37
-
22:26
-
22:16
-
21:54
-
21:39
-
21:16
-
21:04
-
20:50