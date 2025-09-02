US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 2 сентября

Сегодня, 2 сентября, и ночью 3 сентября мск в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 10-го игрового дня женского одиночного разряда турнира.

Теннис. US Open — 2025. Женщины. 1/4 финала Расписание на 2-3 сентября (время московское):

18:30. Джессика Пегула (США) — Барбора Крейчикова (Чехия)

2:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия)

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко.