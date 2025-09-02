US Open — 2025, мужчины: расписание матчей на 2 сентября

Сегодня, 2 сентября, и ночью 3 сентября по московскому времени в Нью-Йорке (США) продолжится US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием десятого игрового дня мужского одиночного разряда турнира.

US Open — 2025. 1/4 финала. Мужчины. Расписание матчей на 2-3 сентября (время — московское):

20:00. Иржи Легечка (Чехия) — Карлос Алькарас (Испания).

3:30. Новак Джокович (Сербия) — Тейлор Фриц (США).

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.