Арина Соболенко — Маркета Вондроушова: где смотреть, во сколько начало матча US Open

В ночь со 2 на 3 сентября в матче четвертьфинала женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и 60-я ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии. Начало поединка запланировано на 2:00 мск.

US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 02:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Маркета Вондроушова
60
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.

