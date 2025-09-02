Арина Соболенко — Маркета Вондроушова: где смотреть, во сколько начало матча US Open
В ночь со 2 на 3 сентября в матче четвертьфинала женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и 60-я ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии. Начало поединка запланировано на 2:00 мск.
US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 02:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
60
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.
