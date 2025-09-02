Иржи Легечка — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала US Open

Сегодня, 2 сентября, в матче стадии четвертьфинала Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и представитель Чехии Иржи Легечка, занимающий 82-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 20:00 мск.

В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Алькараса (0-1 на харде). Карлос одержал обе победы над Иржи на траве Лондона — во втором круге в 2023 году и в финале нынешним летом (7:5, 6:7 (5:7), 6:2). А в феврале этого года Легечка обыграл Алькараса в четвертьфинале Дохи — 6:3, 3:6, 6:4.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер.