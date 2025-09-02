Новак Джокович — Тейлор Фриц: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала US Open

В ночь со 2 на 3 сентября в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2025 встретятся седьмая ракетка мира серб Новак Джокович и американец Тейлор Фриц, занимающий четвёртое место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 3:30 мск. Джокович ведёт по личным встречам со счётом 10:0.

В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.