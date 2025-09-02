Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Тейлор Фриц: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала US Open

Новак Джокович — Тейлор Фриц: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала US Open
Комментарии

В ночь со 2 на 3 сентября в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2025 встретятся седьмая ракетка мира серб Новак Джокович и американец Тейлор Фриц, занимающий четвёртое место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 3:30 мск. Джокович ведёт по личным встречам со счётом 10:0.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:30 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.

Материалы по теме
Четвертьфиналы US Open — впервые за 7 лет без наших. У Джоковича новый исторический рекорд
Четвертьфиналы US Open — впервые за 7 лет без наших. У Джоковича новый исторический рекорд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android