Новак Джокович — Тейлор Фриц: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала US Open
Поделиться
В ночь со 2 на 3 сентября в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2025 встретятся седьмая ракетка мира серб Новак Джокович и американец Тейлор Фриц, занимающий четвёртое место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 3:30 мск. Джокович ведёт по личным встречам со счётом 10:0.
US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:30 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 сентября 2025
-
11:48
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:36
-
09:23
-
08:30
-
07:26
-
07:16
-
06:35
-
06:17
-
05:54
-
05:48
-
04:20
-
04:02
-
03:56
-
03:46
-
03:46
-
03:08
-
02:58
-
02:40
-
01:42
-
00:51
-
00:18
- 1 сентября 2025
-
23:56
-
23:38
-
23:23
-
22:58
-
22:37
-
22:26
-
22:16