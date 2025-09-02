Кто станет чемпионом US Open — 2025 среди мужчин?

В понедельник, 1 сентября, на Открытом чемпионате США завершились матчи четвёртого круга. В основной сетке соревнований завершили выступление все российские теннисисты. Андрей Рублёв проиграл в 1/8 финала, в первом круге борьбу за титул завершил Даниил Медведев, во втором — Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн.